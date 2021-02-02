因應防疫期間無法出國旅遊，捷利國際餐飲集團旗下日系品牌「邁泉豬排」，特別自日本總部引進新年團圓膳套餐首度來台，不須遠渡重洋出國過年，就可以同步在台灣吃到濃濃的日式風味，最具特色就是邁泉拿手炸物大集合的團圓盤，包含號稱「筷子也能夾斷的柔軟豬排」以及爽脆Q彈的超大尾炸草蝦、可樂餅都是邁泉的金字招牌，其中最特別的莫過於採用新鮮豬絞肉包裹糖心蛋酥炸而成的「蘇格蘭蛋」強調外皮酥香脆口，內餡肉汁飽滿，一口咬下還有爆漿的糖心蛋，溫潤口感多層次，一次將邁泉豬排名物盡收口中，一同迎接吉祥金牛年。

捷利國際餐飲集團表示，為守護每位顧客及工作夥伴的健康，集團將防疫措施再升級，包括店舖用餐區全面消毒、服務同仁均配戴口罩及每日量測體溫，並提供顧客入內前酒精消毒及量測體溫。在防疫無法出國的時期，讓人格外懷念國外的民族風情，其中日本為國人旅遊熱門首選，當地美食更使許多饕客趨之若鶩，因此在農曆年前，捷利國際餐飲集團旗下日系品牌邁泉豬排特別引進與日本總部同步的新年團圓膳套餐，邀請顧客偕同家人及朋友一起來品嚐來自日本的美食饗宴。

邁泉豬排推出的新年團圓膳套餐於即日起至2/28止，皆可於邁泉全台北中南四家餐廳門市享用，期間限定只要1,888元(原售價2,660元)整組套餐多達十道經典名物，更有油脂豐厚的鹽烤花魚及獨家日式出汁的鮮嫩玉子燒，白飯、味噌湯、高麗菜絲無限量供應，隨餐還有附贈消暑開胃小菜與清爽甜點，一次將邁泉豬排名物盡收囊中，一同迎接吉祥金牛年，而捷利餐飲集團則於開春之際，也將原有饗樂捷利APP強勢升級2.0，除當月壽星下載註冊APP，即享邁泉特定商品買一送一超狂優惠外，特別祭出2/10-2/16天天點數雙倍送的超牛優惠，要來加碼回饋饗樂捷利APP的會員們，而還未加入的APP會員，即日起至3月30日新會員註冊即贈85折優惠券，讓你光速累點，現享折扣。

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