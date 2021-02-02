資深媒體人趙少康申請恢復國民黨籍，讓藍營黨內氣勢大振，外傳這是國民黨籌畫已久的策略，對此國民黨主席江啟臣表示，面對台灣民主政治發展的挫折與退步，民進黨打著民主反民主，身為在野黨當然要這些對執政黨有意見的聲音，不只是趙少康本人，也希望有更多「趙少康們」能加入或重新回到國民黨，才能帶給民眾信心。

江啟臣談到，以趙少康的資歷、經驗及高度，其實他願意加入國民黨，對黨來說就是最大助力，至於在什麼位置？既然決定重返黨內，一定都會設法出力，此時此刻或者未來在什麼位子，都要尊重他個人意願。

但是從黨未來的發展來看，最大目的還是要貼近民意，跟民眾站在一起，這是身為在野黨必須要做的事情，相信趙也會支持這樣做法。

不只歡迎趙少康申請恢復黨籍，外傳也積極與郭台銘、甚至泛綠陣營人士接洽，江啟臣不諱言，不會排除任何可能，身為黨主席就是要擴大外界對於國民黨的社會支持，只有這樣做才能扮演好在野黨監督角色，監督才會有後盾，並爭取更多人支持，繼而重返執政。

(中時 )