「雞排妹」鄭家純自爆主持尾牙時，遭該公司老闆言語騷擾，還被演出的男歌手吃豆腐，引發軒然大波，對此被點名的翁立友所屬豪記唱片，也立即發聲明闢謠，不過在連日飽受輿論攻擊下，雞排妹也決定不忍了，決定還原當天事件始末，並更強調若公布歌手名字，會導致在演藝圈會沒有工作，自己是完全不在乎。

根據《聯合報》報導，雞排妹透露主持尾牙時，被老闆詢問姓名、索取聯絡方式，當下委婉拒絕後，竟聽到老闆被兄弟們嘲笑後，當眾怒飆了一聲國罵，從那刻起就意識到這個局就是地獄，不過本持著專業態度只能繼續主持，而當晚表演的藝人就是老闆麻吉翁立友，沒想到翁立友先是詢問「會不會唱我的歌」，遭婉拒後仍不死心要求與雞排妹在沒伴奏的情況下，直接合唱《廣島之戀》，甚至還把歌詞「不夠時間好好來恨你」改成「想你」，對唱結束後，翁立友更是與雞排妹並肩站立，接著左前臂就滑過雞排妹的屁股，更語帶曖昧對她說：「我一定要為了妳開一間公司」，熟練的模樣讓雞排妹質疑翁立友應該非初犯。

雞排妹回憶主持尾牙遭性騷擾當天，忍不住痛哭，表示「這個局就是地獄」。(翻攝自雞排妹ili鄭家純臉書)

未料換老闆上台時，員工竟起鬨要雞排妹「親一下」，公司老闆更放話：「可以為妳離婚喔！」、「加碼數字隨便妳喊，因為妳是未來老闆娘」，要抽獎時更故意摸著雞排妹的手一起拿球，讓她無奈表示：「其他的主管上台抽獎都不會碰到我，為什麼偏偏他就會？」而昨天從雞排妹曬出的手卡中，可見該男星要表演的歌曲正是台語男星翁立友的名曲，對此，翁立友公司昨聲明表示，自翁立友出道以來一向潔身自愛，也有聘請女助理紀錄工作，「雞排妹是公眾人物，很多人喜歡，如果真的發生一些不愉快的事件，相信很多人都會感到惋惜」。

雞排妹臉書全文。(圖／雞排妹ili鄭家純臉書)

稍早，雞排妹也在臉書發文，表示從沒想過被欺負了還得對抗惡意，並公開當天騷擾她的歌手就是翁立友，也貼出尾牙廠商在104的徵才資訊直接點名，表示如果因此導致在演藝圈會沒有工作，自己是不會在乎，畢竟說出來的都是真實發生過的事情，此外對於沒有選擇的人只能說聲：「辛苦了」，字字句句表達出無奈心情。

(中時新聞網)