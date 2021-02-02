提升學生國際競爭力，英語教育越趨重要，為培養國中小學生英文聽、說能力，也配合教育部2030年雙語國家政策，台中市烏日國中攜手烏日、旭光國小，2日共同簽署策略聯盟，未來3校將共聘1位外籍師資，以整合性且一貫性課程，提供學生完整英語教學。

在台中市議員吳瓊華見證下，烏日國中校長王怜瓔、烏日國小校長沈俊達及旭光國小校長許慶昌分別代表3校，共同簽署策略聯盟合作約定，吳瓊華表示，烏日區內有高鐵、台鐵及捷運共構，是台中市對外交通重要窗口，在地理上來說，雙語教育需求更迫切。

吳瓊華強調，日前獲知，溪南國中學生在機器人大賽表現優秀，學生出國比賽時面對最大的困難就是語言能力，有感於此，若能大力推動雙語教育，不僅讓台灣教育邁向國際觀與多元化，更可幫助學生參與更多國際性活動，烏日3校合作聘用外師的作法值得推廣。

沈俊達則說，以往學校推動雙語教學，最困難的部分就是尋找優秀外師，即便好不容易聘用了外師，學校也不易掌握教學情況，未來由教育局代為聘用外師，可解決此難題。許慶昌認為，學生與外師多接觸，可接受到不同文化的刺激，而透過各校結盟的方式，讓課程更有連貫性。

(中時 )