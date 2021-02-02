春節連續假期即至，交通部公路總局為使民眾有安全回家的交通，2日舉行110年新竹地區春節疏運記者會，延續實施國道客運票價及轉乘優惠措施，開車返鄉民眾可利用台61線及台31線作為新竹與台北、桃園往返的替代道路。

新竹區監理所所長黃萬益表示，為鼓勵民眾在春節連假能多搭乘公共運輸，9日到16日國道客運路線配合提供85折優惠，如新竹客運新竹到台北優惠票價為110元，搭乘國道客運及高鐵、台鐵後，使用電子票證轉乘在地公路客運基本里程或市區客運均享有一段票免費措施。

公路總局第一區養護工程處交中心主任江堅銘指出，春節期間國道1號湖口至新竹路段為易壅塞路段，規畫台31線及台1線為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路，新竹地區將出現三波車潮，預估出現於台15線西濱公路竹市路段。

第一波南下返鄉車流預計9日午後開始出現，集中於10日白天及11日上午，第二波預計12日中午起至13日下午出現初二回娘家車潮，第三波為收假車潮，預計14、15日午後出現較大車流，用路人可以提早出發，避開車多時段。

江堅銘指這些路段有相關疏導措施，台15線竹港大橋到海埔路口，10日晚9時至16日晚9時，台68線下台15南寮封閉左轉南下車道，車輛由台68線直行到榮濱路，再從各路口右轉北上或左轉南下台15線，將安排義交指揮管制。

台61線銜接國3西濱交流道，14、15日封閉北上匝道，請用路人續行台61至前方86.5公里附近右轉香山聯絡道銜接國3香山交流道北上。

春節期間新竹地區旅遊交通壅塞「熱點」，預估會在假日午後出現在台3線關西到峨嵋沿線各個風景區路段，搭乘金牌客運「台灣好行獅山線」，沿途停靠綠世界生態農場、北埔老街等熱門景點，可輕鬆體驗在地客家風情。民眾要查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，避免塞車之苦，享受新春好時光。

(中時 )