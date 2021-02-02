時序已進入枯水期，讓水情更是嚴峻！台灣自來水公司（簡稱台水）2日表示，春節期間供水服務不中斷，並預估今年農曆春節期間最大日用水量，每日985萬立方公尺，較平日的903萬立方公尺，增加82萬立方公尺，因此，台水籲請民眾春節前提早居家大掃除，錯開尖峰用水時段，避免水量瞬間不足造成不便。

中央已宣布新竹、苗栗及台中（含北彰化）地區的水情燈號，為減量供水的「橙燈」，桃園、嘉義及台南地區為減壓供水「黃燈」，南彰化、南投、雲林、高雄及離島澎湖地區為水情提醒「綠燈」，其餘縣市為正常供水的「藍燈」。

為確保春節期間（2月10日至16日）供水正常，台水依全台地域特性研擬「春節期間供水因應計畫」，並推演各地春節期間供水情勢，進行最佳水源調度，以提供穩定可靠的自來水供用戶使用。

台水除做好供水相關整備工作外，仍呼籲民眾「有水當思無水之苦」，務必節約用水，珍惜有限水資源。春節期間無論用戶對於水費、水質、水表、工務及停復水等用水問題，或是要通報修漏水，及查詢各項用水業務，只要撥打1910，全天候24小時提供專人服務。另外，包括統一、全家、OK及萊爾富等大型便利超商，亦提供全年無休的水費繳納管道，歡迎民眾就近繳納。

(工商 )