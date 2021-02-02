林務局長林華慶示範精準式獵具。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

桃山部落居民在宣導會上踴躍發言。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

去年中秋節誤中陷阱的編號711台灣黑熊，林務局進行救援野放後連續滋擾苗栗及台中4處農園，部落積極配合林管處進行防治及驅離，林務局2日前往桃山活動中心表揚苗栗麻必浩及台中桃山部落2處黑熊友善部落、4處積極通報及防治農舍及17名協助移除陷阱居民，感謝部落願意創造人熊共榮的友善環境。

東勢林區管理處指出，去年中秋節從東卯山救援一隻誤中陷阱的台灣黑熊，在去年12月野放至雪山坑溪野生動物重要棲息環境，並開始每日監測其移動軌跡，但12月下旬、今年1月初及1月中，密集於苗栗麻必浩部落及台中桃山部落不同果園間活動，滋擾4處果園，破壞入侵鐵皮農舍及工寮，破壞冰箱及櫥櫃，食用農民儲備食物及狗糧，入侵雞舍吃雞及飼料，引發居民擔憂人身安全。

東勢林管處立即派員向居民宣導及協助各項防治，被滋擾的麻必浩及桃山部落，非常積極配合各項友善黑熊的防治措施，17名部落居民協助移除原本於果園周遭為防治獸害而設置的200多具陷阱、4處受滋擾的農戶發現熊蹤都第一時間通報並收起農舍周邊的食物、配合林管處架設震撼彈、自動相機監測，部落居民甚至與森林護管員組隊以不傷害黑熊的方式進行驅趕，日夜於部落、果園間奔波巡護。

1月23日在大規模驅離行動中，即時發現711誤中防治獸害的陷阱，林管處立即啟動救援工作，目前711在特生中心低海拔試驗站醫療照養。

林務局局長林華慶親自蒞臨桃山社區活動中心，頒發獎座感謝麻必浩與台中桃山部落2個黑熊友善部落，並頒發獎狀及禮品給積極通報的4位農民及協助移除陷阱的17位居民。

林華慶表示，感同身受山區農民防治野生動物危害的辛苦，麻必浩及桃山部落居民雖知道部落有黑熊出沒，但展現強大的包容力，願意配合林管處嘗試各種友善的方式去達到山區聚落人熊共存共榮的目標，著實樹立黑熊友善部落之典範。

林華慶呼籲，山上農地可透過向縣市政府申請架設「有電牧器的」電圍網補助，如地形不適合於今年3月起可將舊式陷阱交給林管處更換新型不會誤傷黑熊的精準式獵具以防治獸害，以減少對動物的傷害及誤捕瀕危動物，山區如有發現瀕危或誤入陷阱之動物，請通報東勢林區管理處(04-25150855或0800-000-930您您您，救山林)，不用擔心受罰。希望本次表揚活動可以讓黑熊保育的精神在部落間逐步萌芽、茁壯，未來山區聚落人人都是黑熊保育小尖兵，部落與林務局、林管處攜手合作，讓台灣黑熊保育工作更向前邁進一大步。

前往大安部落宣導電圍網防治。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

舊式陷阱。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

達拉崗果園農友目擊黑熊鑽入樹叢。（公路總局二工處提供／陳淑娥台中傳真）

雷震子驅離。（東勢林管處提供／陳淑娥台中傳真）

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