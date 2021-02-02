2020年的年終獎金「大紅包」陸續入帳，去年疫情造成結構性失業，但也造就了宅經濟當紅。對於年終可能縮水的民眾而言，應優先理債降低負擔，還是選擇聰明理財錢滾錢？開發金(2883)旗下凱基銀行建議，理財理債同等重要，不妨透過「負債比率」來評估，每月償付貸款金額以不超過月收入40%為原則，在負債狀況健康的情況下，適度參與投資市場，反倒有機會在全球低利環境下，透過理財穩健累積資產，以今年度的投資策略，能源、原物料及金融等循環性價值股可能出現補漲行情，建議積極型投資人可多加留意，外幣部位則建議上半年宜採取美元及非美貨幣平均配置。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄分析，牛年景氣將持續穩健復甦、通膨預期略微上升，股票能帶來的收益潛力仍高於債券。而新興市場股票及債券則將受益於美元走軟，吸引國際資金從成熟市場轉入而受益。投資人不妨留意第二季廠商庫存增減狀況，以及下半年是否有殺手級創新產品問世，進入第四季後，則需提防FED美國聯準會考慮部分資金退場。

張冠雄建議，因能源、原物料、礦業等景氣循環類股波動風險不低，上半年投資配置建議穩健型的民眾，能採取3：7占比來配置循環性價值股與成長型主流股；至於投資屬性偏積極型民眾，不妨考慮採取6：4佔比的配置。

另一方面，如要撥出部分年終獎金投入外幣配置，考量上半年拜登政府可能需要採行更大規模的財政刺激方案，確保經濟復甦可長可久，美元太早恢復強勢將抵銷一部分的刺激效果，因此建議歐元、人民幣、英鎊、澳幣、紐幣、加幣等整體非美貨幣，或可考慮與美元分庭抗禮，各占一半。惟下半年若美國復甦更為強勁，特別接近第四季，萬一FED釋放更明確的減少購債意圖，美元將走向回升道路，此時建議美元部位回復為高過其他非美貨幣的配置。

(時報資訊)