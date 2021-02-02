2018年10月某日，大陸廣西一名10歲女童背著剛摘好的百香果，到家中附近的賣百香果，換取32元（人民幣，下同，約新台幣137元），卻在回家途中遭到同村29歲青年楊光毅姦殺，手法兇殘，成為大陸全國矚目案件。據廣西高院2日消息，此案遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，廣西壯族自治區欽州市中級人民法院對「百香果女孩被害案」兇手楊光毅執行死刑。

「百香果女童案」遇害女童楊某燕的家屬表示，「等了兩年多，終於等到這一天了」目前，楊某燕已安葬，家屬將按照當地風俗擇期為其辦理後事，但家屬尚未獲得民事部分的賠償。

楊某燕1歲左右時，爸爸因救人去世，媽媽陳禮言一個人帶5個孩子，靠種地和打零工維持生計。2018年10月4日中午，楊某燕獨自賣百香果獲得32元，楊光毅蹲守在她回家的路上，強行抱起扛上山，行凶過程中，刺傷女童雙眼和頸部，拿走32元並強姦女童，將女童浸泡水中、拋棄於山野。兩日後，楊光毅在父親的陪同下投案自首。

2019年7月12日，楊光毅一審被判犯強姦罪，判決死刑，並剝奪政治權利終身。楊光毅不服判決提出上訴，稱自己可能患有精神疾病，沒有控辯能力，請求減刑。2020年3月25日，二審法院廣西高院在審理時，考慮到楊光毅的自首行為對案件偵破起至關重要的作用，改判楊光毅犯強姦罪，判處死刑，緩期兩年執行，並對其限制減刑。

楊某燕家屬不服二審判決，提出申訴，陳禮言委託河北馳舟律師事務所律師侯士朝、王飛代理此案，經過律師走訪當地發現，楊光毅曾有多次跟踪、摟抱、騷擾其他同村多名幼女的行為，騷擾幼女的地方有的還和上述姦殺案在同一地點，造成多名女孩產生心理陰影。

2020年5月10日，最高院決定對廣西高院二審終審的楊光毅強姦一案調卷審查。侯士朝、王飛律師通過查看現場、走訪群眾、分析案情等工作，同家屬確定申訴請求，向最高人民法院遞交申訴材料，主要內容為：楊光毅的犯罪行為同時構成故意殺人罪、強姦罪、搶劫罪，應當數罪併罰，判處死刑（立即執行）；楊光毅的自首行為，不足以從輕。

2020年11月11日，最高人民法院官方網站發布消息稱，最高人民法院審查決定，指令廣西高院另行組成合議庭對該案進行再審。2020年12月28日，最高人民法院指令再審的楊光毅強奸案公開宣判，撤銷原二審判決，改判楊光毅死刑，剝奪政治權利終身，並依法報請最高人民法院核准。

(中時 )