中廣董事長趙少康突然重返國民黨，並表達自己有意角逐國民黨主席，但國民黨中央表示按照現行規定，需要擁有黨權滿一年且當過中評委或中央委員者，才能參選今年7月的國民黨主席選舉。對此趙少康今天在網路節目中除再度強調，過往沒有擁有黨權滿一年資格限制，是去年補選才新增的規定之外，更大膽研判，去年新增這樣的限制是有人意在阻止郭台銘參選黨主席。

趙少康今天在他主持的Yahoo TV網路節目《鄉民來衝康》上表示，國民黨裡面有不錯的人，但也有些爛人，否則黨不會落入如今的境地，這些爛人正事不幹 不跟民進黨鬥爭，整天想鬥自己人，去年不知道為什麼突然新增參選黨主席需要擁有黨權滿一年的限制，到底要擋誰？他剛想出來，要擋郭台銘。

趙少康解釋，2019年國民黨中央弄了半天後，郭台銘的黨籍問題搞定，可以參與國民黨總統候選人黨內初選，但等到一年後的黨主席選舉，中評委資格簡單，隨時可以聘任，卻新增了一個黨權滿一年的限制把他卡住。如今國民黨有些人對他參與黨主席選舉一事宣稱說不能因人設事，誰因人設事？他們才因人設事，而且去年不是正常選舉，只是補選，補選的規範怎麼能超越一般選舉？他沒有要國民黨破壞規定或因人設事，過去黨主席選舉資格限制都只是曾任中央委員或中評委。

然而節目來賓台北市議員鍾沛君提醒，當初吳敦義給郭台銘榮譽黨證讓郭台銘有參與總統初選資格後，讓韓國瑜的妻子李佳芬覺得覺得背後被開槍，如果這次選制又調整，是否又會有人質疑背後開槍，開現任黨主席江啟臣的槍？

對此趙少康回稱，自己沒有要求改規定，過去幾十年的規定都沒有黨權滿一年限制，是去年才冒出來的，而且那只是針對補選的辦法，所以回到過往的方式就好，因此這次和郭台銘的情況完全不同。

此外依照廣播電視法規定，選任公職人員、政黨黨務工作人員不得投資廣播、電視事業，因此趙少康若當選國民黨主席就必須辭去中廣董事長一職，對此趙少康表示，他會遵守法律，但這樣的規定不合理，假設有人經營一家小店台20年後參選當了一任4年的鄉民代表，就必須出清電台股份，但倘若4年後他落選也無法回去電台了，這種規定涉及憲法保障的生存權與財產權問題，況且在美國，彭博當上紐約市長後，也沒有把他持有的彭博新聞社股份出清。

(中時 )