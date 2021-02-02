歲末寒冬送暖，朴子市公所發送善心企業捐的物資。市長吳品叡（右）致贈感謝狀給蘇郁翔（左）。（朴子市公所提供／張毓翎嘉義傳真）

首次前來共襄盛舉的雞蛋糕老闆蘇郁翔，今天準備70份不同口味的雞蛋糕要送給市內的邊緣戶。（朴子市公所提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣朴子市民蘇郁翔2011年創業賣雞蛋糕，想到退伍時加入義消行列，過程中看到許多需要關懷的家庭，於是2年後，便開始捐贈雞蛋糕給弱勢家庭，迄今已送出上萬份。蘇郁翔受訪時謙虛地說，有時看大企業捐上百萬元的救護車，覺得自己這幾年所做的，真的沒什麼了不起，他認為「覺得對的事情，就持續做就對了！」

歲末寒冬送暖，朴子市公所於2日發放3000元春節慰問金，還有善心企業所捐贈的口罩、壽司、雞蛋糕、松茸燉雞湯、金線蓮雞湯、年菜、白米等物資，給市內70戶貧窮邊緣戶。市長吳品叡說，感謝各界人士的愛心挹注仁愛基金善款，讓弱勢家庭在春節前夕感受到社會滿滿關懷，且安心過好年。

首次前來共襄盛舉的雞蛋糕老闆蘇郁翔，今天準備70份不同口味的雞蛋糕要送給市內的邊緣戶。蘇郁翔表示，2004年退伍時，對救災救護有興趣，於是主動加入朴子消防分隊義消行列，之前協助分隊到各家戶推銷住宅用火災警報器，或是救災時接觸到許多貧困家庭，真的見識到什麼是「家徒四壁」，心裏看了很難受。

蘇郁翔說，只要時間允許，都熱情參與各單位的愛心捐贈活動；此外，遇到家境困難的孩子，若想吃雞蛋糕，只要不嫌棄，都歡迎他們直接到店裡拿免費拿，這幾年算下來大概捐出上萬份雞蛋糕。

他露出靦腆的笑容說：「雞蛋糕是個平價美食，沒想過要捐多遠、多大，只要哪裡有需要，他都盡力到達，一直做到不能做為止。」

(中時 )