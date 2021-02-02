光磊重編財報 去年前三季EPS攀升至1.05元 13:402021/02/02 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 光磊（2340）1日公告重編財報，該公司依金融監督管理委員會來函指示辦理，因109年5月至11月營業收入認列時點有誤，因此光磊更正公告申報營業收入資料，財報重編之後，因前三季營收上修，獲利也跟進上修，稅後純益從3.46億元，提升至3.98億元，每股盈餘從0.92元提升至1.05元。 《半導體》世界先進去年EPS攀高 擬配息3.5元 《光電股》光磊重編財報 去年前3季EPS上調至1.05元 (工商 ) #光磊 #重編 #營業收入 #上修 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆廟口夜市防範年節人潮 林右昌：不排除重啟人流管制 11:452021/02/02 生活 元月PMI創新高 第3季能見度低 04:102021/02/02 財經焦點 新興亞股基金爆大量 連三周吸金 04:102021/02/02 投資理財 全宇昕上櫃首日漲逾45％ 04:102021/02/02 全球財經 《半導體》Q1淡季續強 南茂回神強彈 10:172021/02/02 財經 《鋼鐵股》中鋼Q1盤價勁揚 獲利可望比上季大增 11:422021/02/02 財經 東森幣發行破120億元 王令麟：春節天天「頭獎開百萬」 03:312021/02/02 財經 年關近 桃園大眾運輸加強防疫 04:102021/02/02 地方新聞 富旺去年EPS 2.33元 04:102021/02/02 證券．權證 矽力逼宮 重燃股王戰火 04:102021/02/02 證券．權證 百貨福袋 初一抽獎到初五 04:102021/02/02 時尚消費 財經熱門新聞 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 董事會中突主動脈瘤破裂 世界先進副總劉啟光猝逝 來不及參加與美晶片視訊會 - 財經 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 財經 需求大爆發 DRAM合約價全面上漲 - 財經要聞 - 工商時報 電糖水國營事業 年終4.4個月 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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