光磊（2340）1日公告重編財報，該公司依金融監督管理委員會來函指示辦理，因109年5月至11月營業收入認列時點有誤，因此光磊更正公告申報營業收入資料，財報重編之後，因前三季營收上修，獲利也跟進上修，稅後純益從3.46億元，提升至3.98億元，每股盈餘從0.92元提升至1.05元。

(工商 )