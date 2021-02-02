台中37歲吳姓婦人因心悸、頭暈不適，緊急打119送至大甲光田綜合醫院掛急診，醫師彭楷瑜懷疑是一氧化碳中毒，檢測後發現她一氧化碳血紅素濃度22.1％，同住的先生為25.5％，兩名女兒分別30.6％及35.9％，雖無症狀但超標情況嚴重，一家四口所幸已無大礙。

彭楷瑜表示，現婦人一氧化碳血紅素檢驗濃度為22.1％，中毒程度達輕度，使患者出現頭暈、噁心、嘔吐、無力等症狀，所幸及時發現，在給予百分之百濃度氧氣後，休養後症狀已改善，4小時內再抽血檢驗，血中一氧化碳血紅素也都已恢復正常值。

高壓氧中心主任吳文宏表示，患者持續接受高壓氧治療，可使腦、心臟、肌肉軟組織一氧化碳進一步清除乾淨，避免長期後遺症產生，該婦人特別感謝光田綜合醫院醫療團隊及早檢驗發現，讓他們獲得妥善治療，保住一家四口的命。

彭楷瑜說，經詢問才知道，婦人家中的熱水器雖然裝在陽台，但近日因天冷都把陽台窗戶關緊閉，一氧化碳在室內流通到臥室，才會發生中毒意外。

彭楷瑜強調，一氧化碳是一種無色、無味、無刺激性的氣體，因碳氫化合物如瓦斯、汽油燃燒不完全而產生，中毒較輕者會出現頭暈、頭痛、噁心嘔吐、全身無力等症狀；當中毒較嚴重者，可能出現昏迷、抽蓄、心律不整、心肌梗塞，甚至死亡。

吳文宏表示，當一氧化碳中毒時，於第一時間給予高壓氧治療，能改善身體組織缺氧狀況及增加細胞存活，將有相當良好的效果及預後，可減少腦功能及智能退化。

彭楷瑜呼籲，冬季為一氧化碳發生的高危險期，春節又即將到來，在寒冷天氣中洗熱水澡一定要注意，家中熱水器如裝在室內，又或在通風不良的室內使用瓦斯爐，都可能因燃燒不完全，產生一氧化碳，民眾須提高警覺，一旦出現頭暈、噁心嘔吐等輕微症狀，需警覺可能是一氧化碳中毒，應爭取時間及早就醫治療，將危害降到最低，防止無法挽回的悲劇發生。

(中時 )