陸軍333旅一名董姓少校副營長109年10月8日下午在松山搭機前往馬祖北竿時，經過X光機檢查時，被航警發現隨身背包內竟然有一顆7.62公厘步槍訓練彈，該位少校立刻遭到留置偵訊，並通知憲兵隊到場，事後遭到違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，董姓少校否認子彈是自己的，經過警方鑑識後，也發現是一顆「訓練用假彈」，內無火藥不具殺傷力，因此認定董男罪嫌不足，今予以不起訴。

據了解，董姓少校原本休假前往馬祖遊玩，在松山機場搭機時進入機場進行安檢，航警在X光機螢幕上發現背包內疑似有金屬子彈，當場立刻對背包進行搜查，發現裡面竟然有一顆大顆子彈。

航警當下立刻將董姓少校留置進行搜身，並立刻帶回航警局偵訊。董員這時才向員警說出自己身分，並向員警方喊冤表示，背包是他自己平時所使用，從來沒借給人過，所以根本不知道子彈來源。

警方得知他是軍人身分後，也立刻通知憲兵隊前往協助，經過檢視，發現被查獲的子彈是7.62公厘的「訓練用假彈」，根本無法擊發，軍方獲知後，也立刻通知333旅清查彈藥，清查後發現營區彈藥並未短少。因此目前仍不清楚該枚訓練用假彈的來源。該名少校因此遭移送地檢署偵辦。

檢察官偵查後，將該枚子彈送往刑事局鑑定，發現僅有彈殼，沒有火藥成分存在，且董員不斷喊冤，不知道背包內有訓練彈，強調有可能是學員放進去的。台北地檢署因此認定董男罪嫌不足，今予以不起訴。

(中時新聞網)