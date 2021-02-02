鄭姓男子在高雄經營風雲賭博網站，每周賭金高達2,000萬，月營收破億元，鄭男的小弟林男卻勾結外人，利用調度賭金的空檔聯合製造「假竊案」，偷走250萬元，檢警調查後，除了害自己被依業務侵占罪被判刑外，也害鄭男的博弈網站被抄，依賭博罪被起訴。

判決指出，林男受雇於鄭男，因博弈金額龐大，為了讓賭金收付順利，鄭男時常指示林男到嘉義、台南等地調度賭金，2019年9月林男聯合陳男、莊男製造假竊案，要偷取準備上繳的調度賭金，沒想到犯案過程遇到層層困難，費了一番功夫才完成這件「假竊案」。

林男提領完準備調度的賭金後，抵達與陳男、莊男約定好的作案地點台南仁德休息站，但遲遲等不到陳男、莊男出現，原來他們在途中拋錨，但怕犯案計畫被發現，不敢留下任何通話紀錄，只好先去換車後，再透過facetime確認位置，開車尾隨在林男後方，隨後趁林男將車停於超商前，進入店裡假藉買飲料時，用十字鎬敲破車窗玻璃，準備竊取車內的450萬元。

陳男伸入車內拿錢時，「假竊案」計畫看似準備成功，就在此時，裝著450萬現金的紙袋卻因不堪負荷重量而破掉，當時千元鈔票散落一地，陳男情急之下，隨手抓了一把250萬的鈔票，趕緊開車離去，林男見同夥陳男得手後，打電話報警稱遇到竊案，想藉此規避鄭男的究責。

檢警追查後發現，陳男得手的250萬元當中，分贓50萬元給同車的莊男，自己則是吞走剩下的200萬，林男等人製造的假竊案被偵破後，鄭男的博弈網站也被拖下水一併抄掉，鄭男被檢方依賭博罪起訴，目前仍在審理當中，而陳男等人則被高雄地院依業務侵佔等罪，分別判處徒刑10月至1年6月不等的徒刑，全案仍可上訴。

(中時 )