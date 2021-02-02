曾國城抱病扛大轎，折返跑50公尺不喊累。（三立提供）

往年三立除夕特別節目多為兩隊棚內大型歌舞遊戲秀，今年首度走出戶外，跳脫各台除夕節目棚內模式，推出《2021超級華人風雲大賞-全台龍虎鬥》，集結三立台灣台、都會台主持群，路程跑遍台南、台中、桃園3縣市進行闖關遊戲，要給觀眾一個別出心裁的過年綜藝節目。主持群齊聚包括吳宗憲、于美人、曾國城、KID、納豆、王仁甫、許孟哲、許效舜、苗可麗、黃西田、蔡昌憲、楊小黎等一同較勁，曾寶儀也首度參與。

曾寶儀和吳宗憲分別為龍、虎兩隊的祕密武器，兩人坐上人力車，用豪華的台南嫁女兒古禮出場，不料一見面就火藥味十足，曾寶儀笑稱吳宗憲有三個女兒一定很了解禮俗，吳宗憲反虧：「嫁不出去待在家的女兒是賠錢貨。」曾寶儀還克服恐懼，與體型最大的蜥蜴科摩多龍近距離不到10公分挑戰自拍，連曾被牠咬傷的飼育員都稱讚她的勇氣。吳宗憲利用錄影空檔拿起手機直播，竟說公司要徵才1000人，還喊「曾有三立工作經歷的人歡迎來應徵」。

曾國城錄影當天感冒，抱病仍堅持參與扛大轎比賽，充分發揮團隊精神，折返跑50公尺不喊累。「全民老公」禾浩辰首次參加過年特別節目，用稻草生火時，被煙薰到流淚開玩笑說：「以後哭戲哭不出來，就可以用稻草了。」而楊小黎此次參與節目錄影，因太拚命導致右手韌帶撕裂，休養一個半月後才能慢慢復原，她表示因看到大家都很拚，即使再痛還是拚命向前衝，不能讓自己拖累到大家，是一種行腳人的毅力與堅持。

(中時 )