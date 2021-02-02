連日來網路社群出現大量求購、販售的貼文，也已發生多起詐騙案件。（警方提供）

警方提醒，詐騙集團提供之匯款帳戶為16碼的虛擬帳號。（警方提供）

金酒公司賀歲大禮「玉璽酒」每盒價購新台幣1萬6800元，坊間傳出轉手價逾4萬元的好行情。連日來網路社群出現大量求購、販售的貼文，也已發生多起詐騙案件。警方提醒民眾買賣要多加小心，以免「牛年被當肥牛宰!」

外觀造型展現王者氣勢，璀璨亮麗的牛年「玉璽酒」，酒度為56度，容量0.6公升裝，今年共限量推出6000瓶，縣府特保留其中4000瓶給設籍公民「抽獎」。楊鎮浯縣長日前從11萬6021位設籍公民中，公開電腦亂碼抽出4000位幸運買主，並自2月1日起分批在金酒公司寧山庫憑通知單購買。

由於2015年開始推出的「玉璽酒」兼具收藏性及增值性，不少民眾想買自己的生肖酒收藏，更有人欲收集全套12生肖，以致連年出現搶購熱潮，目前轉手價已從出廠售價每盒新台幣1萬6800元，飆漲至4萬元以上，讓不少抽中的幸運買家開心賺進大紅包。

警方指出，依據菸酒管理法第30條規定，不得在網路上販賣或是轉讓酒類，違者可處1至5萬元罰鍰。有不少民眾為規避這項規定，在臉書社群中以「分享交流」名義進行買賣，在網路社群求購或販售文章更高達上百篇，也已傳出有不少民眾因購買玉璽酒遭到詐騙的情事。

金城警分局說明，近日發現的詐騙方式主要為在臉書中以假帳號、假照片，或假冒金門知名特產店名義，詐騙有意出售或購買「玉璽酒」的民眾，甚至還會修圖將網路虛擬帳號貼在實體存摺上，讓民眾一不小心就落入陷阱。

警方提醒防詐可以多留意以下幾點：對方是否為近期新申請之帳號、資料中嚴重缺漏個人資訊、長期無動態貼文也無好友、所提供之匯款帳戶為16碼的虛擬帳號，這些都可能是利用假帳號進行詐騙的情況

金城分局長胡淑淨呼籲，面對詐騙集團層出不窮的花樣，鄉親交易以面交，可現場查貨為宜，或直接到實體店面購買，切勿因貪小便宜而遭到詐騙。

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(中時 )