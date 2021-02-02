台積電公司創立元老劉啟光昨因主動脈瘤破裂過世，享年62歲。專家表示，主動脈瘤破裂為心血管有不正常的膨脹，像吹氣球一樣，越吹越大，最後導致大動脈爆裂。主動脈瘤破裂好發於65歲以上長者、三高病患，最危險的地方在於無症狀，很難預防，一旦碰到就很危險，一旦感覺到胸痛，就代表已經破裂了，救活的機率大約只有3成。

員林基督教醫院外科部部長李中毅表示，主動脈瘤破裂和去年藝人小鬼的主動脈剝離不同，主動脈剝離是一層血管被分開，擋住血流，血管壁會變薄也會破掉，但破掉的機轉和主動脈瘤不一樣。

李中毅表示，主動脈瘤是心血管缺乏彈性引起，一般來說心臟擠出血之後會回彈，因此我們可以摸到脈搏的跳動，這就是擠出、放鬆的過程。若心血管缺乏彈性，擠出血之後便彈不回來，導致血管出現不正常長的膨脹，像吹氣球一樣，越吹越大最後爆裂，導致休克致死。

值得注意的是，主動脈瘤破裂並沒有症狀，相當難以預防。李中毅表示，曾經有意願對病人進行大規模篩檢，發現有主動脈瘤的病患不多。一般民眾來說，出現主動脈瘤的機率不到0.5％，能及早發現的人通常都是在做其他檢查（如癌症）時，意外發現的，只要發現就需要動手術。由於電腦斷層有輻射，因此不會特別建議做檢查，但若家人有病史，就需要特別小心，65歲以上三高病患、吸煙者也要多留意。

李中毅表示，主動脈瘤患者一旦感覺胸痛，就表示主動脈瘤已經破裂，多數都是在家、在外突然倒地，第一時間就休克，到醫院急救才知主動脈瘤破裂。主動脈瘤破裂死亡率很高，通常都是九死一生，現在急救會使用支架，7成機率會死亡，只有3成可救活。由於目前正值冬季，天冷血管會縮小，提醒高血壓患者可與醫師討論需不需調整藥物，洗澡的時候，也要留意溫差別過大。

(中時 )