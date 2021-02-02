台東市更生路2日中午1點發生一起衝撞民宅車禍，1輛銀色休旅車疑似失控，直接連撞進2間民宅，巨大撞擊力波及另外2輛汽車和9輛機車毀損，4名傷患送醫急救，詳細事發原因由警方調查中。

車禍現場可見，銀色休旅車先是撞破1間民宅大門後，又一路衝進隔壁的電機行，車頭和側方機車全被大力撞擠變形，事故造成4名傷患被緊急救出，直接送往醫院急救。

受波及的電機行業者說，還好當時沒人，家人躲過一劫，但巨響還是把小妹妹給嚇哭，回想還心有餘悸。

此外，還有1輛銀色轎車和橘色休旅車被撞，休旅車女駕駛一頭霧水表示，人才剛進車內，都還沒發動，就莫名其妙被撞。

據了解，肇事的銀色休旅車約中午1點時從卑南往台東市區前進，經過台東市更生路號附近，疑似突然失控，接連追撞轎車和騎樓底下的機車，事發突然導致其他駕駛和附近住戶都來不及反應。休旅車駕駛受到輕傷，警方進行酒測，酒測值為0，至於車禍真正原因，正由台東警方調查中。

(中時 )