面對全球新冠病毒疫情持續延燒，居家工作及學習已成為全球新趨勢，隨著居家辦公與遠距教學的需求遞增，Canon推出多款全新升級的 PIXMA G系列原廠大供墨印表機（G3020／G2020／G1020），具有超大墨水容量，方便自行更換維護墨匣，提升居家工作者的生產力，協助在非常時期下的遠端工作者，輕鬆打造高效能居家辦公環境。

同時，也推出新款PIXMA E3470多功能相片複合機，滿足家庭日常列印需求，不論是兒童學習素材、相片列印，或是學校論文、報告之列印及掃描，皆能輕鬆實現在家自主學習。

台灣佳能資訊 消費影像產品事業群副總經理陳建程表示，在後疫情時代工作趨勢的轉變下，居家工作與日常列印需求逐步擴大，為提升用戶對列印品質與便利性的需求，Canon這次新推出的G系列原廠大供墨印表機，以高品質輸出、高印量墨水、直覺化操作、自主化維修為四大升級關鍵，針對居家工作者、小型工作室、家庭用戶而設計的產品。

Canon PIXMA G系列升級款，縮小體積後的機身，打破多數商業和家庭用戶的空間限制，而防呆墨水瓶設計，提供最直覺化的墨水填充。消費者還可方便地自行更換墨匣，有效節省送還原廠更換廢墨棉的時間成本。更有高達7,600頁 黑白文件的超大印量，同時支援最大A4滿版列印與多種紙質類型。PIXMA E3470多功能相片複合機擁有物超所值的全方位功能，列印、影印、掃描功能三合一並支援多種列印解決方案，比超商列印更經濟實惠的列印成本，黑白單張列印僅需1.2元，提供更佳的列印體驗，輕鬆完成居家列印的便利性。

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