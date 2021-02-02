五寶爸爭議不斷，做工程的前雇主陳先生日前見他又沒工作，曾向他喊話，只要不怕苦，願提供月薪5萬元以上的工作，但陳先生無奈表示，五寶爸只會向媒體喊話，卻遲遲未與他聯繫，質疑對方根本就沒心工作，氣得收回該職缺。

據《三立新聞網》報導，陳先生表示，過去看五寶爸經濟有困難，便主動將五寶爸的二女兒接來扶養，2歲大孩童體重卻只有6公斤，此外，也發現女童有發展遲緩現象，聽從醫生建議後，便開始讓孩子接受早療課程治療。陳先生曾向五寶爸提出，願意將女童照顧至18歲，再「歸還」，未料，五寶爸夫婦卻以「屆時孩子就與我們不親了」為由拒絕。

陳姓前雇主於上月曾釋出善意提供工作機會，希望能幫助五寶爸解決眼下的困難，不料，卻遲遲未接到五寶爸的電話及訊息。（圖／翻攝自陳姓雇主臉書）

五寶爸去年耶誕節上網拍賣寶寶推車籌措大女兒醫藥費，引發外界關注，但陸續引發上班5天就離職、前房東痛批他留滿屋垃圾、年僅7個月大的么兒洗澡時燙傷及4名孩子皆發展遲緩等爭議。

陳先生無奈表示，真的很心疼5個孩子的狀況，才會拜託友人提供一個月月薪5萬的工作機會，五寶爸得知消息後也表示願意接受，未料，幾天過去，陳先生仍未接到五寶爸的電話及訊息，令他大嘆「只會嘴上向媒體放話」，感受不到他的想要向上的心，氣得收回該職缺，不過，陳先生也說，只要五寶爸有心，他仍會再度出手幫忙。

(中時新聞網)