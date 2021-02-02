中華醫大傑出出校友翁志宜，因先生因意外手指被絞肉機嚴重輾傷，她自行研發中藥材調配以照顧傷口，成效明顯，激起她和學化工的先生投入中藥材萃取研發創傷敷料的念頭，耗時10年研發仕都莎善尼仕創傷敷料（未滅菌）（Celludoxa Sanovazo trauma dressing（non-sterile），今年4月將量產上市，未來更將擴及國際醫療市場。

翁志宜經營的儕陞生化技術股份有限公司位於南科，日前才獲得被譽為台灣生技美容產業界奧斯卡獎的2021亞太美業精品獎之產業標竿獎，其所研發的創傷敷料又通過第二類醫材許可上市，翁志宜今天特地回母校感謝師長的栽培，把榮耀與全體師生和校友分享。

中華醫大校長曾信超對翁志宜的傑出成就豎起大拇指稱讚，讚揚她是華醫之光，學弟妹的表率。

翁志宜說，通過許可量產上市的善尼仕創傷敷料，是歷經10年研發成功的新型皮膚創傷用藥，已通過新藥臨床前二期及三期毒理安全試驗，取得20多張發明與技術專利，用於臨床可作為手術後傷口修復、癌症患者放療皮膚損傷、糖尿病足潰瘍等等，降低組織發炎和傷害，加速組織修復達到全皮層傷口癒合、深二度燒燙傷傷口癒合，是目前全世界最新型皮膚創傷敷料，副作用遠低於其他同類的皮膚藥。

4月先在台灣和越南（已取得當地衛生單位核可）同步上市，未來更將進軍歐洲乃至世界各國醫療市場，讓世界看見台灣在生技美容產業與皮膚敷料研發的實力。

現任儕陞生化技術股份有限公司董事長暨總經理的翁志宜，長期致力於植物新藥的研究與發展，應用預防醫學，著眼於醫療品質的提升，去年獲選中華醫大傑出校友。

(中時 )