農曆年節將近，基隆市警察局為便利民眾採購年貨，規畫自2月9日起至11日止，於仁愛、成功、信義、南興、安樂，總計5傳統市場的周邊道路，實施交通管制，並於各相關路口設置告示牌提醒用路人。

交通管制以下說明：

一、仁愛市場

仁四路段（愛三至愛一路口）、愛二路段（仁二至仁五路口）禁止車輛進入、開放愛二路段（仁三路至仁四路）汽車停車格供貨車臨時卸貨並加強周邊違停車輛驅離。

二、成功市場

成功一路107號前，約15格機車停車格管制禁停，並加強周邊違停車輛驅離。

三、信義市場

信二路段單號義六至義七路停車格禁停，信義區公所至力揚停車場入口供車輛停等入場，其餘規畫為行人徒步區；開放義六路信義君悅至柏悅府前道路供機車臨停，信二路段雙號自234巷至義七路口供機車停放。

四、南興市場

派遣警力於崇智街重要路口，明德一路、光明路執行交通疏導，不封街管制。

五、

安樂市場

安一路、樂一路口於早上9點至12點進行三色號誌管制，同時於觀音橋兩側設置交通錐管制，以利人車分道，並加強安一路沿線違規車輛驅離、舉發。

另外，為因應仁愛市場提早採購年貨之人、車潮，基隆市警局規畫於6日、7日早上 8點至下午2點，執行市場周邊交通疏導，避免市區道路壅塞。基隆市警局呼籲，防疫期間，年貨採購現場人潮眾多，請民眾於外出時務必配戴口罩，也請用路人耐心配合員警疏導指揮，並盡可能利用大眾運輸工具，避免塞車之苦及停車困擾。

(中時 )