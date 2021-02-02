張家瑋大秀舞藝。（民視提供）

張家瑋近日錄《民視第一發發發》除夕特別節目，從肚兜到睡衣尺度火辣，甚至直接在攝影棚「洗澡」。她9年來首次在除夕夜獨挑大樑，跟舞群合作演出，勤下苦功的她，甚至花錢請老師再多練習，「我一知道過年特別節目表演任務時，就開始瘦身，從50公斤減重到44公斤，甚至練其他的舞蹈，讓自己更能在老師排舞時學得更快」。

這次除了性感，張家瑋舞蹈在努力練習下更上一級，力道與肢體非常吸睛，舞藝讓人大大讚賞。她特別感謝舞蹈老師小朱跟製作人崔長華，更把自己調整回《舞力全開》時的學習心態，只要忘了笑、忘了溫柔，甚至氣勢不夠，小朱老師跟崔長華都會不斷提醒，她最後才能完美呈現。

張家瑋感嘆製作單位太強大，直接搬了一個木質澡盆，搭配蓮蓬頭讓她直接在攝影棚「洗澡」。至於安全措施，她表示演出反而沒想這麼多，因穿肚兜要走進澡盆坐下，算準9秒後，鏡頭便拉近聚焦在肚兜掉下卡住胸前，她事前反覆練習許久，曾因沒卡住整件掉下來，幸好最後完美演出。

(中時 )