新冠病毒會透過冷凍食品傳播？食藥署抽檢結果出爐。（指揮中心提供）

國際間曾傳出在包裹上驗出新冠病毒的案例，食藥署近期則針對去年11月6日至今年1月31日的邊境冷凍食品進行檢測，在總抽驗10國、104批產品共計408件樣品未發現有新冠病毒殘留，呼籲消費者大可放心。

食藥署指出，抽驗對象是針對上述區間內新冠疫情盛行率較高的國家所進口的冷凍食品內外包裝進行採樣，包含日本大陸越南與印尼，檢驗結果都是陰性，但該署也強調，截至目前，世界衛生組織與國際糧食與農業組織都未證實新冠病毒會透過食品進行傳播，民眾無須過度恐慌。

(中時 )