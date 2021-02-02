今年新春長達七天連假，中華電信MOD及Hami Video準備海量影劇，《神力女超人1984》、《親愛的房客》、強檔日劇《天國與地獄》等強片，讓客戶享受精彩內容。新推出的MOD【影劇全享包】，將電影、戲劇、卡通、紀實、樂迷五大包月服務一次擁有，每月只要249元起，所有強片一次滿足，防疫期間居家看片最幸福！

DC超強賣座《神力女超人1984》上片3週，票房快速突破2億台幣，戲院還沒下片，MOD火速上架，與戲院同步，讓客戶過年安心橫躺沙發，爽看女超人對抗心狠手辣的豹女。除了DC強片，春節MOD國片大爆發，首推金馬獎催淚黑馬，鄭有傑導演《親愛的房客》，看金獎影帝莫子儀、影后陳淑芳阿嬤祖孫三代矛盾又溫暖的情感。還有中華電信全台獨家《可不可以，你也剛好喜歡我》、年度金馬與票房強片《消失的情人節》、《無聲》。

強檔日劇《天國與地獄》看收視女王綾瀨遙顛覆療癒形象對上影劇變色龍高橋一生，兩人交手之間不斷觸動對方的內心，同場尬戲精彩不斷！另有菅野美穗聯手北川悅吏子共同打造的戀愛喜劇《我家女兒交不到男朋友》，故事中的單親媽媽與女兒相依為命，因擔心阿宅女兒的感情生活而展開的溫馨詼諧尋愛之旅。還有喪屍電視劇《與你在世界終結之日》劇中男主角竹內涼真經歷隧道崩蹋，成功出逃後發現世界末日，進而與夥伴對抗喪屍軍團展開生死之戰！

牛年歡樂滿檔必看人氣爆棚的第一名綜藝《尹食堂》與《尹Stay》，由韓國超強綜藝一哥羅PD製作，除了固定成員尹汝貞、李瑞鎮、鄭有美之外，「最帥打工仔」朴敘俊和《寄生上流》崔宇植也確定出演，超級華麗的陣容，怎能錯過！

陸劇超強檔推薦《安家》，由孫儷主演超強房仲，夾雜在人與房之間，講述了現代都市的情感故事，還有古裝奇幻《琉璃》改編十四郎同名小說，殘缺的少女褚璇璣和離澤宮弟子禹司鳳面臨愛情與陰謀，攜手共對的仙俠傳奇故事。

今年卡通與動漫爆紅人氣榜第一名是《咒術迴戰》，由新銳漫畫家芥見下下所作的話題少年漫畫，繼《鬼滅》之後，日本全國瘋追，以男主角虎杖悠仁意外進入咒術師的世界，經過最強咒術師與夥伴的磨練後，開始了自己從平凡人變成咒術師的修煉之路。第二名是號稱「最令人中毒的卡通」的療癒新作《PUI PUI天竺鼠車車》，故事舞臺發生在一個天竺鼠變成車子的世界，以汽車各種的情境為中心，將友情、冒險的動作戲藉由可定格與羊毛氈的畫面呈現，以超可愛畫風收服所有人的心！除此之外《工作細胞S2》、《約定的夢幻島S2》、《偶像學園Friends! S2》也推出話題續作！春節期間適合闔家觀賞，共享天倫之樂！

2021中華電信MOD、Hami Video新春強檔新片：單點電影(MOD+ Hami Video)。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真）

2021中華電信MOD、Hami Video新春強檔新片：MOD影劇全享包、Hami Video影劇館(不含紀實.樂迷)。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真）

2021中華電信MOD、Hami Video新春強檔新片：38元新春優惠電影。（中華電信提供／黃慧雯台北傳真）

除了單點和包月電影，MOD、Hami Video更推出「新春38專區」，提供《音速小子》、《大黃蜂》、《猛毒》、《馴龍高手3》等超值強片，讓客戶年頭看到年尾，天天都精彩！中華電信MOD要讓客戶歡慶度春節，還特別推出MOD「春節專區」，提供牛仔很忙抽紅包遊戲，看片金總獎金200萬，好看又好玩。

(科技)