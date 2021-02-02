大聯盟球員工會美國時間本周一宣布，駁回總裁延後開季、縮短例行賽至154場的提案！「雖然球員薪資不會因為球季縮短而減少(完整球季162場)，但大聯盟的提案中沒有保障球員因為停賽、中斷、延期造成的薪資和年資損失。」例行賽將照常於4月1日開打，本月17日開始春訓。

球員工會也拒絕聯盟提議的「全聯盟DH制」「擴張季後賽規模」。他們認為增加季後賽長度是球員吃虧了，卻沒有獲得合理的補償。表面上縮短球季且不減薪是資方做出讓步，然而聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)與資方仍握有極大的權力，包括中斷例行賽可能導致球員被迫減薪。

「我們沒有輕易做出決定，我們很清楚去年遭遇的困難。」球員年資影響許多人的薪資仲裁資格與何時取得自由球員身份，工會討論之後還是堅持球季如期開打，沒有提出其他條件。部分球員反對永久增加季後賽席位，除了季後賽沒有薪水，他們認為這降低了例行賽競爭門檻，讓球團砸錢補強的意願降低。

大聯盟同日再發布聲明，表示延後開賽是考量新冠肺炎疫情，希望爭取1個月時間提升美國境內的疫苗施打率。既然球員工會不高興，大聯盟也沒再堅持，同意於4月1日(台灣2日)開打例行賽。大聯盟上周宣布聘請傳奇名將小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)擔任高級顧問，曼佛雷德對待球員可能不會再像去年那樣強硬。

(中時新聞網)