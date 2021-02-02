2021澳洲網球公開賽將於2月8日點燃會內賽戰火，因為新冠肺炎防疫規定，國際選手們都需在安排的飯店進行隔離檢疫後才能訓練、參賽，不少選手悶壞了，陸續跟大會提出訴求，澳網總監提利（Craig Tiley）透露，甚至有球員申請在隔離期間在飯店內養寵物的要求。

提利在澳洲當地時間周日接受當地媒體ABC Offsiders訪問時表示，選手們透過視訊會議提出的訴求五花八門，「當中最奇怪的要求就是希望在隔離的房間內養貓，而且還不只一次這麼要求，是好幾次。」

「也有些選手想要養寵物或狗狗，還有人應該是跟我們開玩笑，還問是否有辦法弄到澳洲原生動物來養。」提利這麼說，「有幾次我甚至不介意乾脆建議拳擊袋鼠算了。」

提利補充，在官方解釋新冠病毒和貓咪有關聯垕，就沒人要求養貓了，而世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）之前提過六大訴求，包括所有房間提供健身和訓練器材、提供所有選手「像樣的食物」、減少球員在飯店隔離的總天數，並進行更多的新冠肺炎病毒檢測，以及只要病毒採檢是陰性，同意選手見教練或體能訓練師，通過病毒檢測，同意選手和教練在飯店同一層樓，或是盡可能安排必須隔離的選手住在有球場的私人住宅，這些要求全被官方婉拒。

(中時 )