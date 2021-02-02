下個禮拜就是農曆新年，在外遊子都會回鄉團聚。對於春節期間的人流管制，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會看交通部的規劃，下午做討論，明天對外公布。

對於春節的管制和過去會不會有所不同？陳時中表示，不用急著說有什麼不一樣，明天會和大家宣布。至於相關的人潮，我們會一併討論。他提醒民眾，不管接下來管制如何，戴口罩、勤洗手還是最重要的。

(中時 )