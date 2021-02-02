春節啟動人流管制措施？指揮中心：明對外公布 14:242021/02/02 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關於春節人留管制措施，指揮管陳時中表示，將於今下午和交通部討論後，明天會公佈。（圖／中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 下個禮拜就是農曆新年，在外遊子都會回鄉團聚。對於春節期間的人流管制，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會看交通部的規劃，下午做討論，明天對外公布。 對於春節的管制和過去會不會有所不同？陳時中表示，不用急著說有什麼不一樣，明天會和大家宣布。至於相關的人潮，我們會一併討論。他提醒民眾，不管接下來管制如何，戴口罩、勤洗手還是最重要的。 基市警年節超前部署 5處傳統市場交通管制 南台灣商用不動產 今年穩中緩漲 (中時 ) #春節 #人流管制 #對外 #討論 #管制 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 京滬高鐵去年淨利估減七成 04:102021/02/02 全球財經 台北國際工具機展 實體展擬延至明年 04:102021/02/02 財經要聞 打炒房 元月五都買氣減 台中不墜反增 03:312021/02/02 財經 基隆廟口夜市防範年節人潮 林右昌：不排除重啟人流管制 11:452021/02/02 生活 新冠肺炎疫苗採購數量、施打期程成謎 邱臣遠籲指揮中心對外說明 12:362021/02/02 政治 12星座怎麼玩森林 國家森林遊樂區春節攻略來了 14:592021/02/02 生活 黃偉哲祭鐵腕 大賣場防疫升級 04:102021/02/02 地方新聞 高市12家指定隔離醫院 禁止探病 04:102021/02/02 地方新聞 春節車潮將湧現 北市壅塞路段、交通疏導措施公佈 11:482021/02/02 生活 操盤心法－春節長假測試支撐，股息題材可逢低布局 04:102021/02/02 證券．權證 春節人潮管控 林佳龍：建立人潮警示系統 10:012021/02/02 生活 生活熱門新聞 小年夜變天！這三天強對流鋒面到 全台有雨 - 生活 阿嬤天天買高鐵便當 真相曝光6千網全笑瘋 - 生活 桃醫轉院病患肺炎死亡 指揮中心回應了 - 生活 哪國還在做古典刻花疫調 ？前台大醫嘆：台灣真平行世界 - 生活 台灣至今拿不到一劑疫苗 陳時中坦言敗在2原因 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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