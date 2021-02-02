美國總統拜登就職後，白宮方面日前表示將「耐心」處理對中關係，顯示施政重心尚不在此議題。北京方面，雖然中共總書記習近平至今未與拜登通話，但當局已多次對美喊話要求恢復關係。

習近平去年11月下旬向當選美國總統的拜登（Joe Biden）致賀電時，便提出敦促美方聚焦合作、管控分歧。而在拜登就任前，中國外交部也多次喊話希望恢復雙邊關係。

中國國務委員兼外長王毅1月初便在新華社專訪中談到，中美關係已來到新的十字路口，也有望打開新的希望之窗，希望美國新政府重拾理性，重開對話，讓兩國關係重回正軌，重啟合作。

而在拜登就任後，北京高層也接連對美喊話。

習近平首先於北京時間1月25日晚間，在世界經濟論壇視訊對話會上對美「不點名喊話」，表示在國際上搞「小圈子」、「新冷戰」，動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，只能把世界推向分裂甚至對抗。

中國駐美大使崔天凱隔天接受中國中央電視台節目視訊專訪時則說，中美之間只有「合作」這項唯一正確的選擇，美國應該要以理性與誠意面對中國。

他並提到，之前兩國互關領事館，要解決這個問題，率先發動的美方應該釋出善意。

中國國家副主席王岐山1月29日在北京與美國工商界領袖舉行視訊會議時又提到，中美應秉持不衝突不對抗的精神，聚焦合作，管控分歧。

中共中央政治局委員，中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪今天上午透過視訊參加美國非營利組織美中關係全國委員會（NCUSCR）活動時，則稱中美如尋求共識、擱置分歧、擴大共同利益，他相信雙邊關係會走向改善路徑。

楊潔篪並呼籲雙方妥善管控分歧，敦促美方尊重中美三個聯合公報、恪守一中原則，停止干涉涉及中國主權與領土完整的香港、西藏、新疆事務。他形容這些議題攸關中國核心利益，是絕不能跨越的紅線，希望美方了解相關議題敏感性並審慎處理。

對於中方接連喊話，美方至今未有直接回應。不過，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）1日接受微軟國家廣播公司（MSNBC）專訪時表示，美中關係複雜，當中含有敵對層面、競爭層面，當然也有合作層面，「但不論是哪個層面，美國都必須以有力而非軟弱的立場來因應中國」。

他也強調，美國將建立更強大的聯盟，投入全球事務，捍衛價值觀，投資在人民身上，確保美國有完善的軍事布局。

(中央社)