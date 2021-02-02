部立桃園醫院今天沒有再新增確診個案，指揮中心也宣布，2月3日起一連三天將執行回溯採檢，包含醫院員工與外包，一共採檢2088人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前因應桃醫需要隔離14天的總計4325人，包含醫院102人、社區845人、回溯3378人。

而2月3日至5日連續三天要執行桃醫清零計畫，陳時中表示，桃醫員工2663人，包含醫院本身2310人加上外包353人，扣除575人是不需要的，一共2088人需要做PCR檢驗。

至於不需要採檢的575人，陳時中解釋，當中包含有綜合大樓341人，因為剛採檢過，還有2月1日前才剛解除隔離者，因也都剛採檢完201人，以及護理之家員工33人。

陳時中表示，清零計畫將分三天執行採檢，接下來還有檢驗的時間，計畫總共要驗2088人，至於要抽多少血清還在規劃當中。

外界關心桃醫醫護有沒有啟動衛生關懷？陳時中說，關懷本來就有既有管道，包含醫療和心理專家都有，從醫療體系本身與地方政府兩方面都會同時進行，希望讓醫護心裡平穩。

陳時中表示，2088人都要做PCR採檢，但哪些人要再抽血做血清抗體還要再規劃。檢驗時間希望盡快完成。

桃醫清零完後，就會恢復正常運作，但標準在哪？陳時中說，若沒其他情況，就可以逐步恢復正常運作，有其他情況則另外考慮，「先按照原本構想，很完整的往前走」。

目前桃園醫院的確診者的病況如何，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，19個確診者中，有兩個是在加護病房使用呼吸器治療的重症病人，另外3人有肺炎症狀，4人有輕、中等肺炎症狀，其他都是輕症。

張上淳也表示，目前也有幾位Ｃt值很高、時陰時陽的狀態，準備要解除隔離。

(中時 )