台中市府人事處舉辦「台中市政府性平培力高階領導研習班」，邀請國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系教授許雅惠，講授「性別正義、多元友善的施政思維」議題。（盧金足攝）

台中市府去年官員接連捲入桃花事件，兩人也都以請辭丟官，市府今日破天荒舉行首長性平課程。（盧金足攝）

台中市府一級主管去年接連發生前副祕書長朱康震、前勞工局長吳威志感情的桃花事件，影響市府形象，兩人也都請辭丟官，市府破天荒舉行首長性平課程，2日請來國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系教授許雅惠主講性平課程，市長盧秀燕強調，主管對性平處理不要和稀泥，有首長涉及感情事件，法律上不必去職，但她做嚴厲裁處，即是觀感問題。

盧秀燕在一個多小時的課程中，全程從頭聽到尾，表示局處首長處理性平事件，不能和稀泥，不能小事化小，小事化無，尤其有未婚首長如果出現辦公室戀情，也要注意可能會被認為藉權勢壓或誘惑，會讓人家有不同的想法，主管要重視合法也要重視觀感。

市府人事處今日舉辦「台中市政府性平培力高階領導研習班」，邀請國立暨南國際大學社會政策與社會工作學系教授許雅惠，同時也是台中市性別平等委員會委員，講授「性別正義、多元友善的施政思維」議題。

為強化局處首長性別意識，提升性別敏感度，今日盧秀燕帶領副市長黃國榮、令狐榮達、陳子敬、祕書長黃崇典、副祕書長陳如昌及一級機關首長等人，參加今年度首場性平課程。

盧秀燕表示，身為六都唯一女性市長，重視性平推動，要求各機關首長以身作則，在各項市政業務落實，由上而下達到真正性別平等。

她強調，局處會首長應遵守法紀、注重觀感，且在性平態度上明確、嚴格，不能和稀泥，才能將正確觀念傳達到下層；市府各項業務委員會高達200多個，大部分委員於去年底任期屆滿，各局處加強審視，達到性別比例標準，期盼藉此次課程讓各局處首長作為同仁表率，做到「尊重自己、尊重他人」。

「性別平等不只是口號，應強力落實與推動」，盧秀燕強調，這項工作不僅是基層同仁的業務，各機關首長及主管更要從自身做起、發揮領導力，不管是政策研擬及規劃都要納入性平觀念，在各項市政業務、生活中落實。

她舉例如女性如廁時間，通常是男性的2.5倍，女廁常大排長龍，目前《建築法》規範男女廁所比例為1比3，台中市調整為1比4、為全國最高，另也調整蹲、坐式馬桶比例，讓市民有所選擇。

盧秀燕也提醒，單身的辦公室戀情，不要只抱著「只要我愛，有什麼了不起」，但別人觀感可能會以為戀情？藉權勢、壓迫、誘惑，除了合法還要求觀感，所以有首長個人感情處理事件，她採取比法律還嚴格的作法，就是以法律為主，觀感也重要，觀感代表政府的態度，才以強烈方法包括去職處理。

盧秀燕說，社會局去年秉持積極推動性平的理念，辦理「性別聯絡人共識營」，公務人力訓練中心也開辦「性別培力首長精進班」，強化各局處首長、主管的性別意識。今年度第一場性平課程就由她以身作則，帶領局處會首長、主任委員、處長等一級首長及區長一起參加，且由研考會列入重要考核事項。出席的局處首長對昔日團隊成員感情分際失界線

，引以為誡。

觀旅局長林筱淇表示，女性在職場與男性相比，確實比例較少，所以她在主管拔擢上男女平等，只要有能力都有展現機會，欣慰的是，局裡有男性主管請育嬰假，回家照顧新生兒，性別觀念受重視。

交通局長葉昭甫說，職場上有的女性離職率比男性低，穩定性高，而且遇到加班，男性通常都沒問題，但要考慮到背後是有太太幫忙帶小孩，聽完性平課程啟發，要針對某些議題思考，怎樣讓在機關或運作過程，讓組織更完整，要更注重不同性別的需求。

(中時 )