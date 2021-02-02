中廣董事長趙少康昨日（1）宣布重返國民黨，並透露自己不排除參選黨主席。媒體人黃暐瀚表示，趙改編美國前總統川普名言「Make Taiwan great again」（讓台灣再次偉大）作為口號，顯示趙意識中並非只有中華民國也有台灣；黃更盛讚，趙一出手就震撼政壇的本領著實厲害，猶如「大地一聲雷」，如國民黨中央不「卡趙」，那趙當選黨主席已成定局。

黃暐瀚昨日（1）在政論節目《國民大會》分析，自己之所以會形容趙少康的表態是「橫空出世、大勢已定」，因為大家事前都沒想到趙會有動作，不料趙竟像是平地一聲雷般「啪」的跑出來，氣勢有如「橫空出世」；至於「大勢已定」，是指黨主席選舉、2022年縣市長選舉還是2024年總統大選？其實意思是指，若國民黨中央決定不「卡趙」，那麼他成為國民黨黨主席可謂成定局。

黃暐瀚指出，趙少康的記者會上有兩大重點：第一，趙表示現在中華民國的狀況雖是民選卻已民粹，甚至是回到像是滿清末年義和團的狀況，這點也能從趙表態後，「1450」甚至NCC（國家通訊傳播委員會）都立刻衝出來看出；第二，川普競選時以「Make America great again」（讓美國再次偉大）作為口號，趙則以「Make Taiwan great again」（讓台灣再次偉大）作為口號，這凸顯了趙的意識不是只有中華民國也有台灣。

面對趙少康的為政壇拋下的震撼彈，黃暐瀚表示，很多人拿「外省幫」、「本省幫」在大作文章，但這些複複雜雜的一堆東西，都無損趙「打響了第一砲」這個事實，就像1994年趙競選台北市長時的競選歌曲《大地一聲雷》，這充分展現了趙的人格特質與起手式，趙一個動作就震撼了政壇，確實是厲害。

(中時新聞網)