台南市安南區台江大道1日深夜發生6死車禍，車主疑似失速自撞大門。（洪榮志攝）

台南市安南區台江大道1日深夜發生6死重大車禍，據警方調查，死者年齡約16至22歲間，為3對情侶共同出遊，其中4人還是高中生就因自撞車禍命喪黃泉。其中，身亡的16歲羅姓女高中生父親聞訊驚愕，更說女兒年紀還小，還沒到能談戀愛的年紀。

據《ETtoday新聞雲》報導，車禍中身亡的16歲羅女父親表示，女兒是建教合作的學生，才剛滿16歲就和楊姓男子交往，直呼根本仍未到能談戀愛的年紀，且羅女自上月24日就外出未返家，平常她只和雙胞胎姊姊聯絡，父親則倚靠大女兒轉傳才能知道小女兒近況，因此上午接到警察電話還以為是詐騙集團。

警方初步調查，死者為3男3女，為三對男女朋友，年齡落在16至22歲間，6人都是同事在台中生活，22歲楊姓駕駛先向友人借車後，欲帶著一行人南下出遊。

此外，警方發現，22歲王姓男子無照駕駛，但並無毒駕與酒駕的情形，事發當時車上坐了6人超載；由於地上無明顯煞車痕跡，初步研判肇因為車速過快，車身失控甩尾，才直接撞入警衛室，而詳細車禍原因，仍待警方進一步釐清。

回顧案情，1日深夜23時許，王男駕駛自小客車搭載5名友人，沿安南區台江大道二段東往西方向行駛，於安南區台江大道二段201號前，疑因車速過快、車輛失控，撞進對向工廠大門口及警衛室，車體扭曲變形。

消防人員獲報趕抵後，首先破壞車體，並以吊車吊離車頂搶救，但車上6人當時均無呼吸心跳，直至2日凌晨1時搶救出車內最後一名女性後，雖經緊急送醫，截至今晨為止6名乘客全數不治。

(中時新聞網)