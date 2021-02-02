星座專家白瑜因外型亮麗，且別於一般占星師，擅長跨界互通，將愛情理財星座，融入於教學及商務應業中而備受矚目，被網友封為占星界最美新星。想不到，近日她卻崩潰透露：「生理年齡疑似在快速老化。」擁有甜美外表的白瑜，表示自己私下個性非常能忍，即使從12月到現在都沒有休假，仍很享受在自己忙碌的工作生活中，「直到有一次我去按摩放鬆一下，按摩師説我太緊推不開了必須再用刮痧試試，後來發現我的背早已不像是女人的背，才驚覺該讓自己休息一下了」。

白瑜透露看到自己刮痧後的背部照片相當震驚，馬上傳給經紀人告知「真的操到了」，好在經紀人立即為她調整工作量，她也搞笑表示：「別人拍照都是曬美背，我第一次曬背就像被鬼打到，現在每天的最大願望就是『再讓我多睡點』。」適逢過年前夕，還有即將到來的情人節，星座議題正夯，也讓白瑜工作接不完，她表示：「爆滿的工作量讓我充滿感激，但最近除了通告外，還要籌備新書《倏地方向愛情星座故事》，一天大概只能睡4個小時，真的太累了。」

白瑜預告將出新書。（藝世代文化提供）

白瑜目前靠吃維他命及葉黃素維持精神跟眼力，過年的計畫就是大睡特睡繼續籌備新書，她不忘向粉絲喊話：「請再等等我啊。」

(中時 )