一名男友日前因為買車、買房，今年手頭較緊，原本每年過年都會包給女友、女友父母大紅包，今年他向女友坦承仍會給紅包，但金額會比較少，在女友逼問下，他透露會包給對方6千、對方父母8千，沒想到卻引來女友暴怒；女友說金額竟然比她的姊夫還少，氣到決定分手，讓男友相當寒心。

該男友在臉書「靠北女友my girl」發文表示，他與女友交往第3年，他今年因為買車、買房，手頭上比較不充裕，他提前跟女友說「手頭今年很緊！紅包一樣會給妳和妳父母，但今年的一定比較少」，沒想到對方一直逼問多少錢，他則坦承女友包6千元、女友父母包8千元，結果卻引來女友不滿。

男友說今年手頭較緊，只能包給女友6千過年紅包，遭對方不滿。（圖／啉社自臉書「靠北女友my girl」）

該男友表示，女友生氣的理由是她姊夫都包的比較多，讓他直言「問題是那是妳姐夫阿！請問我們結婚了嗎？」他說交往3年來，女友也不曾包紅包給他的父母，此次對方氣到要提分手，「每年收我紅包又收我父母紅包，每個月吃、喝、化妝品、衛生棉都我在負責的，我真不懂因為這件事，你在跟我翻臉什麼?」

許多網友則留言說，「沒必要當工具人，不懂知足，你對她再好給在多的錢她也不會滿足，該放生了」、「6000很好阿，我沒收過超過1000哈哈」、「你女友身在福中不知福，祝福你值得更好的」、「太棒了，還好還沒結婚」、「先跟你說聲恭喜，然後再酸你幫別人養老婆跟岳父岳母」、「過沒幾天她會說：我錯了，6000就6000」。

(中時新聞網)