富邦金(2881)旗下台北富邦銀行，針對有關1/29下午及2/1上午，因資料庫系統發生部分問題，造成分行前端交易執行速度緩慢，導致部分客戶等候時間過長，提出4點說明。

1.本次事件為2016年啟用之資料庫原廠系統發生問題，與去年上線之新核心系統BANCS無關。

2.經本行資訊團隊與Oracle原廠工程師一同查找原因，發現原廠資料庫系統中一項自動最佳化功能（Optimizier_Adaptive_Features，簡稱OAF）發生異常，造成資料庫主機CPU耗用升高，導致分行櫃檯交易速度緩慢，銀行核心系統、周邊系統、網銀系統、行銀系統、ATM及信用卡系統皆無出現問題。

3.經資料庫原廠工程師團隊進駐銀行積極處理，調整該系統最佳化路徑選擇方式，並進行相關設定後，於昨(2/1)日上午11:30恢復正常運作。昨日下午至今日臨櫃運作皆正常。

4.臨櫃跨行匯款未於當日完成之380位客戶，銀行均提供交易手續費免除之優惠。銀行並對受此次事件影響，而致臨櫃等待過長之所有客戶致贈薄禮以表歉意。

(時報資訊)