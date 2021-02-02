福特汽車與Alphabet旗下谷歌公司周一宣布，福特將利用谷歌提供的軟體、人工智慧與雲端運算技術開發新的消費者服務，並進行內部營運的現代化。

根據這項為期6年的合作計畫，福特汽車旗下福特與林肯品牌車輛，將自2023年起與這家科技巨頭的Android作業系統進行整合。福特將為客戶提供內建的谷歌應用程式，包括谷歌地圖與語音技術。兩家公司表示，福特將採用谷歌的人工智慧技術，以改善車輛開發、供應鏈與製造業務的效率。

福特與谷歌亦將組成一個名為Team Upshift的團隊，以探索數據應用，為福特的客戶開發新的產品與服務。不過，福特策略部門副總裁David McClelland強調，福特的客戶數據不會交給谷歌或谷歌的廣告客戶。此外，福特也將繼續採用其他雲端服務商的產品，並與亞馬遜等其他科技公司合作。

McClelland並說道：「福特會像富士康嗎？不，絕對不會」。他指的是一些汽車業高層的擔憂，擔心汽車製造商在與科技業巨頭的任何交易中，都將淪為利潤微薄的硬體組裝廠，例如iPhone手機代工廠富士康。

McClelland與谷歌Google Cloud主管Thomas Kurian都未透露該協議的商業條款細節。

谷歌與福特的結盟，反映出汽車製造商在加快軟體與數據應用服務開發上不斷升高的壓力。這些服務將有助於增加收入或削減成本。

與其傳統的同業一樣，福特汽車目睹了電動車製造商特斯拉成為迄今全球身價最高的汽車製造商，部分即因為投資人認為在車聯網與電動車所需的軟體與數據管理方面，特斯拉遙遙領先。

汽車製造業與科技業異業結盟已經成為趨勢，去年亞馬遜與日本豐田汽車宣布結盟，亞馬遜將協助管理該汽車製造商全球車隊所收集的數據，並將這些數據轉化成真正的獲利；而福斯汽車（Volkswagen AG）則在2019年與微軟達成協議，在中國與美國就雲端運算領域展開合作。

(時報資訊)