「富里稻草藝術季」20件作品中，「啾咪大猩猩」表情逗趣，未開幕前就已吸引許多民眾朝聖，瞬間榮登今年人氣王。（羅亦晽攝）

「富里稻草藝術季」今年也將龍貓車站搬到現場。（羅亦晽攝）

富里鄉農會邀集當地農民，利用竹子、有機稻田收割後的稻草、及各類環保素材製作許多可愛動物造型的裝置藝術，今年20件作品，15件為在地農友打造。（羅亦晽攝）

花蓮縣長徐榛蔚（中）化身廚師，利用「里山食藝體驗學校」的設備，教民眾如何做出美味料理。（羅亦晽攝）

去年首次舉辦就大獲好評的花蓮「富里稻草藝術季」，今年延續去年主題定為「動物迷蹤-沃野派對」，即起至4月30日在富里鄉農會旁展出。20件稻草作品中，除了去年6米高的大猩猩，這次也把龍貓車站搬到現場，一旁的「啾咪大猩猩」因其表情逗趣，未開幕前就已吸引許多民眾朝聖，瞬間榮登今年人氣王。

富里鄉農會邀集當地農民，利用竹子、有機稻田收割後的稻草、及各類環保素材製作許多可愛動物造型的裝置藝術，是富里鄉的新亮點。今年展出20件作品，其中15件是在地社區民眾打造，另邀請中原大學打造稻草猩猩及台南竹編藝術家劉哲安創作銀背啾咪大猩猩，及花蓮新城花草集老師陳建貴在稻田旁的樹上邊隻2隻猴子。

今年稻草藝術節主題意象仍以「銀背猩猩」為主，富里鄉農會總幹事張素華說，牠們是聰明的靈長動物，因地域性較強，十分保護居住環境，農會座落羅山有機村已25年，希望能透過意象告訴遊客，這裡的農民將會持續堅守這片土地，邁向更多的25年。

張素華也以「被務農耽誤的藝術家」來形容在地參與創作的農民們，她說，農友們的技術歷經一年大幅增加，今年作品較去年細緻、成熟，給予他們主題後，也能即興發揮創意，創作許多可愛的動物造型。

稻草藝術祭未開幕前就吸引大批民眾朝聖，但許多人因興奮、好奇觸摸拉扯其稻草製作的裝置藝術，其中河馬的牙齒遭拔斷、企鵝的鼻子遭拉扯；張素華指出，毀損作品目前已修復完成，希望大家能愛惜農民嘔心瀝血的作品。

此外，富里鄉農會去年斥資130幾萬元重整羅山國小學校閒置校舍作為「里山食藝體驗學校」，今天與稻草藝術節共同揭幕，縣長徐榛蔚親臨現場，化身廚師教民眾如何做出美味料理；未來將由家政班長輩擔任師資，指導遊客如何利用特色有機農產品自創美食，傳承在地客家、原住民美食文化。

(中時 )