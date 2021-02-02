Ateam Inc.（以下簡稱：Ateam）（總公司：日本愛知縣名古屋市、董事長：林高生）製作發行，累計下載量突破2,100萬的極致幻想RPG手機遊戲《神域召喚》自2月1日（一）起，與人氣動畫『OVERLORD III』的合作聯動全面召開！

活動期間：2021年2月1日(一) 16:00（系統維護結束後） ～ 2021年2月18日(四) 14：00（台灣時間）

▼『OVERLORD III』合作概要

『OVERLORD』的人氣角色將於『神域召喚』中登場。透過遊玩活動可獲得「安茲 烏爾 恭」及合作裝備。

另外，可享受原創故事的劇情冒險，以及有合作角色登場的限定召喚也將同時開跑。

合作詳細情報也將發布於官方Facebook粉絲專頁中。

▼合作限定角色

安茲 烏爾 恭(CV: 日野聰)、雅兒貝德(CV: 原由實)、夏提雅(CV: 上坂堇)、迪米烏哥斯(CV: 加藤將之)、娜貝拉爾(CV: 沼倉愛美)、依比魯艾(CV: 花守由美里)

極致幻想巨作「神域召喚」與人氣動畫『OVERLORD III』的合作聯動全面召開。(圖/遊戲公司提供)

極致幻想巨作「神域召喚」與人氣動畫『OVERLORD III』的合作聯動全面召開。(圖/遊戲公司提供)

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