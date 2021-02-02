交通局長葉昭甫表示，春節期間市區公車照常提供公車服務，並將視旅客量協調業者彈性增開市區公車班次。（盧金足攝）

台中市衛生局長曾梓展防疫，呼籲機構及業者配合中央防疫規定。（盧金足攝）

春節將至，台中市府各局處服務不間斷，交通局將視旅客數量協調業者彈性增開班次，衛生局加強防疫措施及年貨稽查，社會局持續提供社會福利服務與弱勢關懷，建設局加派輪值人員維護公共建設，環保局清潔隊垃圾收運不打烊等，市長盧秀燕感謝市府團隊堅守崗位，指示各局處加強防疫措施，持續提供民眾優質服務。

市府今日舉行市政會議，各局處報告各項春節服務不間斷措施，盧秀燕說，台中因疫情相對穩定，加上許多民眾無法出國，春節期間會有許多人湧入，非常歡迎、但也務必「戴好口罩、過好年」；此外，為維持春節期間交通順暢，明日起禁止台中市道路挖掘施工；垃圾清運方面，除夕採日間收運，讓清潔隊員回家團圓，大年初一、初二則將採定點定時收運。

交通局長葉昭甫表示，在公共運輸疏運措施方面，台鐵、高鐵都將加開班次，高鐵台中站提供28條公車路線給民眾轉乘，市區公車照常提供公車服務，並將視旅客量協調業者彈性增開市區公車班次。

針對國道易壅塞路段，將透過智慧化動態號誌、放寬匝道儀控、加強訊息發佈等方式加強疏運，國道部分路段並將開放路肩行駛。

衛生局長曾梓展表示，春節期間，將持續進行醫療、長期照顧、心理健康輔導、年貨稽查等措施；針對防疫部分，呼籲機構及業者配合中央防疫規定，室內活動須戴口罩、採實聯制、禁止販售無座位票、以及入口處量體溫及消毒等；若屬居家隔離及檢疫對象、自主健康管理對象、有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者，禁止參加活動。

社會局長彭懷真強調，春節期間社會福利服務不間斷，包括急難經濟扶助、災害救助、食物援助、獨居老人緊急救援、愛鄰守護隊、防凍計畫、脆弱家庭服務、保護服務等仍將持續進行。市民有任何問題可撥打1999求助，市府相關局處將結合民間力量提供協助，建構台中市社會安全網，讓市民都能過個平安好年。

此外，建設局長陳大田說，為確保交通順暢及維護環境品質，明日起至26日，禁止台中市道路挖掘施工；另道路坑洞修復、公園清潔、路燈維護等服務不打烊。

環保局長陳宏益表示，垃圾收運，小年夜將加班清運、除夕提供日間收運服務、大年初一及初二採定點定時收運、大年初三休息、大年初四起恢復正常收運。

(中時 )