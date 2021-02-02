啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑（右）捐贈100萬，給新竹縣社會救助金專戶，新竹縣長楊文科（左）2日表揚他的善行。（莊旻靜攝）

春節將至，新竹物流和新竹縣政府合作「竹縣迎新春．公益宅配愛」捐贈活動，由新竹物流提供100套國賓飯店年菜及200包白米，分送給新竹縣100戶弱勢家庭，啟德機械起重工程公司則捐贈100萬給新竹縣社會救助金專戶，企業獻愛過好年。

新竹縣長楊文科2日於主管會報中，特別感謝新竹物流公司、啟德機械起重工程公司的善行，讓弱勢家庭也能感受到社會的關懷，楊文科也嘉許新竹物流董事長許育瑞長期關懷弱勢不遺餘力，啟德重機的董事長胡漢龑也熱心公益，還時常出動吊車協助救災，楊文科特別頒發感謝狀給2家在地企業。

新竹物流竹北營業所的所長林孟仁表示，許育瑞長期捐助地方，2017年起就與縣府合作辦理端午、中秋、春節三節愛心活動，累積捐贈金額達180萬元，今年春節也與縣府合作，捐贈100套國賓飯店的年菜，包含無錫豬肋排、花雕雞及芋頭糕等，200包重約1.5公斤的白米，分送給弱勢家庭，一起過好年。

胡漢龑表示，他認為楊文科上任以後，十分重視公益活動，再加上政府資源有限，因此期望透過捐贈，能有拋磚引玉的效果，號召更多企業、團體，共同幫助社會弱勢。社會處表示，此次捐贈的物資及受贈名單，會由社工評估弱勢的條件，讓資源達到最有效的運用，也使企業捐贈的愛心，能送到最需要的家庭手上。

(中時 )