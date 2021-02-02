消防衣相當厚重，須使用工業用洗衣機才能轉動清洗。（謝明俊攝）

每位消防弟兄都有2套消防衣可資替換，但每洗一次都需許多時間。（謝明俊攝）

苗栗大漢之音電台捐贈消防衣專用洗劑一批給苗栗縣消防局。（謝明俊攝）

消防衣的專用洗劑價格不斐。（謝明俊攝）

消防人員出入火場依賴的消防衣，是由特殊材質布料所製成，不僅要防火、防水、隔絕高溫，還得能夠保持通風，因此，消防衣髒汙後必須使用專用洗衣機及洗衣劑清洗，專用洗劑價格不斐，有民營電台業者為感念消防人員辛勞，2日捐贈消防衣專用洗劑給苗栗縣消防局，讓消防人員能更方便保養消防衣。

據消防局副局長匡夢麟指出，目前苗栗縣消防局全體消防弟兄所使用的消防衣，每一套約值5萬元，每位弟兄擁有2套可資替換，消防衣因須進出火場救災救人，所以消防衣都是使用特殊材質纖維布料所製成，每件消防衣擁有3層不同材質布料，可以防火、隔熱、防水以及保持通風，讓消防弟兄在救災打火時可獲得最安全的保護。

由於消防衣的材質特殊，所以一旦消防衣髒汙需要清洗時，不能使用一般洗衣精，必須使用專用的中性的洗衣劑，才不會破壞消防衣的防護功能，並且，適當的清潔保養也可延長消防衣的使用壽命。

據悉，消防衣因有特殊保護功能，因此衣料相當厚重，平常乾燥空重即將近5公斤，如果洗滌時，因會吸收水分，重量更達10餘公斤，因此，一般洗衣機難以負荷轉動，必須使用工業專用的洗衣機，苗栗縣消防局為了讓消防弟兄方便清洗消防衣，特別購置工業用洗衣機，專門用來清洗消防衣。

清洗消防衣多半是由消防弟兄自行清洗，除非是處理特殊化災現場，或是沾染特殊汙染物時，須送交專業清洗店去除汙漬或化物，所以消防弟兄在出勤火災勤務後，多半會將消防衣清洗，由於消防衣材質特殊，洗乾淨的消防衣不能夠日曬或烘乾，只能掛在陰涼處，以電風扇協助吹乾，如果天氣良好，還得花上3天才能讓消防衣完全乾燥再使用。

消防衣所使用的中性洗劑價格並不便宜，一箱12瓶價格超過1萬元，為了感念消防弟兄救災辛勞，苗栗大漢之音電台，應創台20周年慶，特別捐贈洗衣劑一批給苗栗縣消防局，2日上午舉行捐贈儀式，由消防局副局長匡夢麟代表受贈，大漢之音董事長張強希望能以此拋磚引玉，吸引更多人一起充實消防能量。

(中時 )