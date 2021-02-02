「拒絕財團入主」、「拒絕私相授受」，康寧大學13位董事遭法院全部解職務，教育部正重組董事會，不過近日卻傳出「中信金不排除入主康寧董事會」，高教工會及康寧大學教職員5、60人今天到教育部前陳情，爭取康寧董事會民主化及公益化。

康寧大學向台糖公司承租土地作為台南校區，須於去年2月繳交次20年之權利金，但交不出來。康寧大學董事會原本承諾去年3月、4月及10月分別捐資3000萬元、3000萬元及1.2億元，以解決問題，但未做到，教育部向法院聲請解除所有董事職務獲准。

教育部依私立學校法規定，就原有董事或熱心教育之公正人士中指定若干人會同推選董事，重新組織董事會。不過近日卻傳出「中信金不排除入主康寧大學董事會」、「多家財團探詢入主康寧董事會「等傳言，甚至有被批評為「禿鷹集團」的勢力私下與康寧老師接觸，爭取入主。

對此，康寧大學師生非常憂心，今天下午到教育部前陳情。高教工會組織部主任林柏儀說，康寧大學資產達36億元，109學年學生數3465人，新生註冊率達94.18％，是一所運作良好的學校。康寧師生希望董事會朝「民主化」、「公益化」來組成，以讓學校可以正常發展。

康寧大學向教育部提出兩項訴求：一、新成立的公益董事會應以康寧大學教職員生為主體，其組成應有康寧大學教職員生代表1／2以上；二、康寧大學其餘推選的公益董事，應為社會公正人士，而非特殊利益或財團代表。這兩項訴求，有超過150名教職員連署，占全體教職員的7成5以上。

康寧大學教師代表、護理科教師呂莉婷說，，唯有命運與學校休戚與共、福禍同享的教職員生推派代表參與董事會，取得過半席次，方為確保康寧大學日後永續、正派經營的保證。

教育部高教司專門委員曾新元回應，教育部愛康寧大學，所以之前才會主動處理失職的董事會，並獲法院解除所有董事職務。現在有一個委員會正在推舉新董事，委員會中有一半是教職員生，教育部將完全尊重這個委員會的運作結果。此外，教育部絕對未私相授受特定團體、財團或個人。

(中時 )