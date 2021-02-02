在日本，有6852個島嶼，其中有人住的島嶼有416個，日本離島有其獨特的魅力，雖然在交通上需要花更多時間，但是能更親近大自然，並了解到離島人好客友善的人情，令人相信，即時花時間來離島，也很值得。這次由筆者為大家介紹處於鹿兒島西面的離島群：甑島。

甑島分為上甑，中甑和下甑三大部分，其中上甑和中甑之間有成橋樑可供車輛出入，而連結中甑及下甑的橋樑尚在興建階段，暫時需要用船隻往返。甑島群島各處都巨特色，建議留兩至三天去感受這自然純樸的小島風光。

甑島—被遺忘的天堂（圖／EVENT365生活誌提供）

上甑島及中甑島

上甑島的出入港口為里港，雖然景點不及下甑島多，當中卻有在日本其他地方找不到的風光，在上甑島及中甑島的主要景點有：

甑島—被遺忘的天堂（圖／EVENT365生活誌提供）

1. 長目浜展望所

為上甑島人民最感自豪的天然景點，由幾千年大自然的力量推移已成，海水湧入了岩石的凹位，同時山上的砂石崩落滾到海上，砂石聚成長灘，分隔了外海和湧入了 凹位的海水，最後形成了 鍬崎池、貝池、なまこ池三個大池，從展望所便能一覽海、池分隔的特別自然現象。...... (未完待續)

(本文由 EVENT365生活誌 提供)

(中時新聞網)