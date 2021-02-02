春節連假期間走春拜年，是觀光遊憩高峰，又逢苗栗大湖草莓季，交通部公路總局第二區養護工程處，預估台3線大湖地區車潮尖峰日期及時段，將發生在2月12日（初一）至2月15日（初四）每日上午10時至下午7時。公路總局統計歷年交通量繪製熱門時段圖提供民眾參考。

交通部公路總局第二區養護工程處表示，上午10時以前來不塞車、10時以後公館、獅潭、南湖、馬拉邦山等外圍地區，還有很多草莓園可以採，藉由時間及空間的分散能夠紓解道路壅塞狀況，也能促進外圍地區草莓觀光。

第二區養護工程處指出，採草莓不只有大湖，還有公館、獅潭、南湖地區。為分散車流，建議前往大湖地區採草莓民眾3個行車動線指標，從苗栗交流道來的車流可以走台6線到公館地區草莓園，從北部來的可以走台3線往南到獅潭草莓園，從台中來的可以走台3線往北到南湖草莓園。

路徑不只台72線，尚有台3線、台6線，民眾也能透過124縣道、130縣道、140縣道、苗26線及苗52線等轉接台3線採草莓，或是搭乘公共運輸，從苗栗火車站轉搭新竹客運（往大湖或卓蘭方向），或在苗栗高鐵站轉搭金牌客運（往雪霸國家公園管理處方向），亦可利用自行車探索浪漫台3線之旅。

此外，台3線大湖地區與台72線路口，苗栗縣警察局將機動管制新外環道苗62-2線進出泰安風景區車流，泰安風景區車輛將導引由苗62線離開，減少苗62-2線與台72線交會處壅塞，請往泰安風景區車流改由苗62線進出（汶水溪右岸）。

草莓園沿線路肩將放置交通錐執行禁止車輛停等管制，並派交通崗調整號誌秒差及指揮交通或調撥車道之勤務，請用路人配合警方指揮交通。

(中時 )