中央流行疫情指揮中心日前一例境外移入個案30多歲台男(案913)，曾在日本確診，今年1月1日解除隔離出院後，在日、台兩地共採檢9次都是陰性，返台第20天自主健康管理期間假裝有類似症狀，進行了第10次採檢才確診。對此，指揮中心表示現在衛生局已經在調查，會依法處理。

台大兒童醫院院長黃立民昨認為，他出院後採檢9次陰性，歷經20天以上，直到第10次才陽性，若說是日本感染的病毒留到現在，並非不可能，但機率太低；其病毒量太低，不像剛出現症狀的樣態，他認為，該案出現的症狀可能不是新冠肺炎所導致，較像是因曾感染，體內有免疫力，因此二度感染後病毒量低。至於在哪裡感染？包含防疫旅館或是機場等移動時，曾經去過的地方都可能暴露病毒。

然而，指揮中心發言人莊人祥今天表示，經過進一步疫調發現案913並沒有症狀，是為了確認自己身上沒病毒才謊稱有症狀，結果第10次採檢時確診。因為案913是佯稱自己有症狀而採檢，屬於不實訊息，現在衛生局正在調查中，會依法處理。

莊人祥說，案913看起來比較像是染疫後期時陰時陽的狀況，目前已再度採檢PCR與血清抗體，預計今天傍晚結果出爐，明天公佈。

但案913為何前後採檢多達10次？莊人祥解釋，他似乎是想確認自己是真的檢驗不出病毒，在台灣總共採檢三次，機場和集中檢疫所各採檢一次，是因為他說自己曾經確診，最後一次是根據最新疫情調查，他假裝有症狀要求採檢，結果就採檢到了。

外界質疑，若案913是裝病，那還算是確診者嗎？莊人祥說，以他的檢驗結果來判定，而不是症狀，是確診個案沒有疑問，他確實在日本也確診過，就是確診案例不會改變。

(中時 )