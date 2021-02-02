於1月21日首度以獨立品牌之姿在台首發POCO M3，吸引熱愛展現自我的年輕消費者入手，創下2分鐘銷售破千台的成績。POCO今（2）日更進一步搶進潮流領域，跨界攜手擁有超過上百個國際品牌的時尚選貨電商「MiTCH」，期待吸引更多年輕消費者用潮流機配潮牌服，把玩跨界混搭走出自我街頭風格。

POCO品牌獨立後於台灣市場初試啼聲之作POCO M3，以入門機直接向上挑戰中階機款，搭載中階旗艦級Qualcomm Snapdragon 662 行動平台、配備4800萬像素 AI 三鏡頭相機及6,000mAh超大容量電池等規格，搭配亮眼外型，由內到外體現「只有你需要，沒有不必要」的核心精神。而MiTCH為台灣最大電子商務集團 PChome 攜手日商三井物產 MITSUI所打造，是台灣首家國際級時尚選貨電商，提供消費者日本、韓國為主超過上百個國際品牌選擇，體驗搭配時尚的新樂趣。

POCO與MiTCH同為年輕世代喜愛的新興品牌，同時對設計與品質的要求更是不謀而合，互相加乘之下，將讓對時尚敏感、講究自我風格的族群有更多的選擇，在科技與潮流的結合下，混搭玩出自信與獨特的態度，體現多元化的個人時尚。

POCO M3提供動力黑、冷酷藍、活力黃三款顏色供選擇，售價為新台幣$3,999元（4GB+64GB）及新台幣$4,699元（4GB+128GB） 。（POCO提供／黃慧雯台北傳真）

POCO與MiTCH將於線上電商及實體門市深度跨界合作，即日起POCO M3將於時尚選貨電商「MiTCH」限量開賣，POCO M3提供活力黃、動力黑、冷酷藍三款顏色供選擇，售價為新台幣$3,999元（4GB+64GB）及新台幣$4,699元（4GB+128GB）；另外即日起至2月28日止，POCO M3將於微風南山艾妥列的「MiTCH」旗艦店內設置專屬POCO M3展示櫃位，拿起潮流手機，現場即可自由穿搭國際潮牌的選物衣著，一站式完成「潮流機．潮牌服」的街拍風格。

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