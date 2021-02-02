櫃買中心2日指出，溫士頓醫藥公司（6817）已經在2日申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，溫士頓醫藥成立於1975年7月間，為上櫃生技股基亞生技的轉投資事業，溫士頓醫藥董事長為張世忠，主要經營業務是學名藥及代工，送件時資本額為1億8,167萬元。溫士頓醫藥2019年業績，營收3億6,489萬元，稅前盈餘854萬元，每股盈餘0.27元。

(工商 )