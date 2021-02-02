溫士頓醫藥2日申請登錄興櫃股票 14:522021/02/02 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心2日指出，溫士頓醫藥公司（6817）已經在2日申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。 根據櫃買中心資料顯示，溫士頓醫藥成立於1975年7月間，為上櫃生技股基亞生技的轉投資事業，溫士頓醫藥董事長為張世忠，主要經營業務是學名藥及代工，送件時資本額為1億8,167萬元。溫士頓醫藥2019年業績，營收3億6,489萬元，稅前盈餘854萬元，每股盈餘0.27元。 《盤後解析》全員動起來 台股大漲349點 外資回頭大買 台積收復600 (工商 ) #溫士頓 #醫藥 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #產業別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 輔導民宿合法 嘉市僅2家申請 04:102021/02/02 地方新聞 《盤中解析》牛氣逼人 台股過關斬將大漲逾300點 10:512021/02/02 財經 網龍遊戲改版 搶紅包商機 04:102021/02/02 產業．科技 第一銀行2021發財三招公開 薪轉戶開春樂享138萬元發財金 12:032021/02/02 財經 新興亞股基金爆大量 連三周吸金 04:102021/02/02 投資理財 華航冷鏈運送疫苗 衛長證實曾經洽談 04:102021/02/02 財經要聞 藍星球資訊導入AI技術 首創實告系統 04:102021/02/02 產業．科技 外資提款 台股、韓股力道最重 04:102021/02/02 投資理財 工商社論》美系銀行財報及股價透露出的訊息 04:102021/02/02 財經要聞 《晨間解盤》若突破5日線 短線轉強(日盛投顧提供) 09:302021/02/02 財經 《其他電子》鴻海工業富聯擴產布局 增資5G精密機構件子公司 11:082021/02/02 財經 財經熱門新聞 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 茉莉花革命還是義和團？專家預言美股散戶大軍最後結局 - 財經 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 財經 董事會中突主動脈瘤破裂 世界先進副總劉啟光猝逝 來不及參加與美晶片視訊會 - 財經 裕隆力挺 鴻華MIH平台亮相 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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