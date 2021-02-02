疫情當下，讓許多民眾外出用餐時，免不了擔心環境不乾淨會染疫。鑑此，為了讓大家吃得安心，韓國政府2日表示，將與韓國網路業者Kakao合作，隨時隨地供消費者查詢，沒有病毒疑慮的安全用餐場所。

韓國農林畜產食品部 (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs)指出，除了要定期消毒外，這些食安餐廳也要有相關防疫配套，例如餐廳工作人員口罩是否有好好穿戴，菜餚是否用公筷母匙或單獨器皿盛裝等。

疫情前，韓國人習慣食用大鍋菜，就是大家共享一道菜，但疫情不減的現在，讓韓國人寧可選擇個人鍋以避免染疫。

事實上，韓國政府2020年已跟當地最大網路業者Naver合作過，但在2021年又找上Kakao。與台灣很多人慣用通訊軟體LINE一樣，在韓國則是幾乎都用Kakao來溝通或查資料。成立10年來，Kakao已經跨足交通，影音甚至到金融服務等。

韓國人除了使用即時通訊外，也習慣用Kakao Map找餐廳，大眾交通巴士，地鐵相關乘車資料，就算不懂韓文，點一下Kakao T這個APP內的Taxi，也可以馬上叫車。

韓國政府也表示，希望藉由高人氣的Kakao，讓老百姓在外用餐時能多一點安全感。截至2020年底，全韓國共有近2.4萬家政府掛保證的安心餐廳。

(時報資訊)